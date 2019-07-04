Рішення суду про пережеребкування партій має на меті зірвати вибори - "ЄС"

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважає, що рішення Шостого апеляційного адмінсуду щодо проведення пережеребкування партій для внесення їх в бюлетені має на меті зірвати проведення дочасних виборів до Ради.

Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

"До дня голосування залишилося всього сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогоднішній день вже видрукувано фактично 5 млн 200 тисяч бюлетенів. Разом з тим, потужності поліграфкомбінату "Україна" дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 17 днів. Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмінсуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу", - наголошується у повідомленні.

"Європейська солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб не допустити зриву парламентських виборів.

Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення.

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій. За її словами, ЦВК буде оскаржувати рішення суду.

26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію "Рух нових сил" колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Партії без жеребкування надали номер 22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то зміна цих номерів може спричинити дезорієнтацію виборця.

3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі. Саакашвілі заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і його політична сила не збирається вимагати повторного жеребкування.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.