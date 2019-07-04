ЦВК проведе повторне жеребкування партій — рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій.

Про це під час засідання ЦВК повідомила голова комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент Укрінформу.

“Щойно надійшла інформація, що Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо пережеребкування. На сьогодні фактично надруковано 5 млн 200 бюлетенів”, - сказала Сліпачук.

За її словами, Центральна виборча комісія буде оскаржувати рішення суду.

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“ЦВК буде оскаржувати згадане рішення і відстоювати права наших громадян провести вибори, які призначено указом і які визнано Конституційним судом”, - додала вона.