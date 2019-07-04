ЦВК за рішенням суду зареєструвала ще двох мажоритарників

Центральна виборча комісія на виконання рішень Верховного Суду зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах під час позачергових парламентських виборів.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

"На виконання рішення Верховного Суду та відповідно до висновків цього суду, ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Джулая В.М., який балотується в ОВО № 211, та Колесника Д.С. – в ОВО № 213 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України", - розповіли в ЦВК.

Комісія також внесла відповідні змін до своєї постанови від 26 червня № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Як повідомлялося, ЦВК 3 липня скасувала реєстрацію ексглави АП Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати, яких напередодні було зареєстровано на виконання рішень Верховного Суду.

Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня.