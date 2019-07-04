На Житомирщині в одному з округів загубили 59 печаток ДВК

«У виборчому окрузі №66 м. Малин Житомирської області з попередніх виборів народних депутатів України не вистачає 59 печаток дільничних виборчих комісій. Загалом в окрузі 296 дільниць, окружна комісія отримала 237 печаток», - йдеться у повідомленні.

У комісії кажуть, що печатки загубились чи були втрачені під час передачі на зберігання після парламентських виборів у 2014 році.

За словами керуючої справами виконкому Малинської міської ради Світлани Сивко, втрачені печатки вважатимуться недійсними і будуть виготовлені нові, які відрізнятимуться від попередніх зображенням літери «д», тобто дублікат.

У поліцію повідомлення про зникнення печаток не надходило, але в ГУНП у Житомирській області запевнили, що проведуть перевірку за цим фактом.