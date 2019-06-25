На Житомирщині більшість кандидатів в депутати не відкрили своїх виборчих фондів – ОПОРА

На Житомирщині більшість зареєстрованих ЦВК кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах не відкрили своїх виборчих фондів.

Про це під час пресконференції «Місяць виборів на Житомирщині: дочасна агітація, активності кандидатів та зафіксовані інциденти» розповів координатор спостереження ОПОРИ за виборами у Житомирській області Тарас Чмут, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після реєстрації всі партії та кандидати мають зареєструвати виборчий фонд, через який проводиться виборча діяльність та агітація. Станом на 25 червня, лише у 4 кандидатів із 32 зареєстрованих по області і 1 партії були відкриті і зареєстровані виборчі фонди», - наголосив Чмут.

Він також додав, що серед основних тенденцій нинішньої виборчої кампанії треба виокремити активну дочасну і приховану агітацію. Зокрема, йдеться про партії, які ще до старту виборів розмістили свою рекламу на зовнішніх носіях. Крім того, на Житомирщині виявлено понад 40 одиниць агітації без вихідних даних і потенційно це може означати, що вона велася не за кошти виборчого фонду.

До того ж, чимало кандидатів, афішуючи свої благодійні фонди, намагаються вирішити різні проблеми в області – від зарибнення річок до роздачі продуктових наборів. При цьому, діючі народні депутати будують свою кампанію на виділених з державного бюджету субвенціях, мовляв, вони надійшли за їх сприяння. Утім, як підкреслив Чмут, така практика не відповідає ні міжнародним стандартам виборів, ні принципу рівності учасників кампанії.

За словами координатора, на цих виборах вперше всі 6 окружних виборчих комісій області не змогли зареєструвати спостерігачів громадської мережі ОПОРА згідно із вимогами чинного законодавства.