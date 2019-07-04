Нацрада створила “ревізора” електронних ЗМІ під час виборчої кампанії

Національна рада телебачення і радіомовлення створила робочу групу для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії позачергових виборів народних депутатів України у 2019 році.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Головою відповідної робочої групи члени регулятора обрали заступницю голови Нацради Уляну Фещук.

Водночас член Нацради Олег Черниш висловив бажання долучитися до складу цієї групи. У відповідь на це Фещук зазначила, що інші члени регуляторного органу можуть брати учать в її роботі за згодою.

Відповідна робоча група аналізуватиме поширювану електронними ЗМІ інформацію, пов’язану з ходом виборчої кампанії відповідно до законів «Про національну раду з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення» та «Про вибори народних депутатів України».

У рамках своєї діяльності робоча група здійснюватиме моніторинг телерадіопрограм, що передбачає цілодобовий аналіз мовлення загальнонаціональних і місцевих ЗМІ.

Також цей дорадчий орган займатиметься розглядом звернень і скарг від юридичних, фізичних осіб і представників політичних партій щодо питань, які пов’язані із діяльністю мовників під час передвиборчої кампанії.

Разом з тим Нацрада не уповноважена застосовувати жодних санкцій до мовників за виявлені порушення. Натомість інформацію про їх наявність регулятор передаватиме до правоохоронних органів і Центральної виборчої комісії.

Як повідомлялося, аналогічна робоча група діяла при Нацраді й у період президентських виборів, її очолювала перший заступник голови регуляторного органу Ольга Герасим’юк.