ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України під час позачергових парламентських виборів 21 липня.

Про це повідомив аналітик Громадської мережі “ОПОРА” Олександр Клюжев у Facebook.

“ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію Андрія Клюєва кандидатом у ОВО № 46”, - зазначив він.

Крім того, за його даними, ЦВК також одноголосно скасувала реєстрацію Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати за виборчим списком “Партії Шарія” у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював АП Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

За інформацією речниці генпрокурора Лариси Сарган щодо Шарія, то судом було встановлено, що він отримав у Литві статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди.