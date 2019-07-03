Шарій виїхав з України у січні-2012 і відтоді не повертався — СБУ

Служба безпеки України провела перевірку і встановила, що блогер Анатолій Шарій, якого зареєстровано кандидатом у народні депутати, виїхав з України 24 січня 2012 року і відтоді не повертався.

Відповідні результати спецслужба передала Центрвиборчкому, а скан-копію листа оприлюднено на сайті СБУ.

"За результатом (перевірки - ред.) повідомляємо, що громадянин Шарій А.А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (Сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в'їжджав", - ідеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

За інформацією речниці генпрокурора Лариси Сарган, судом було встановлено, що Шарій отримав у Литві статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди.