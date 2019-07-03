Раді пропонують ухвалити мораторій на перевірку ЗМІ під час виборів

Комітет ВР з питань свободи слова та інформполітики рекомендував ухвалити проект постанови щодо запровадження мораторію на проведення позапланових перевірок ЗМІ під час позачергових парламентських виборів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила перший заступник голови комітету Ольга Червакова.

«Ми сьогодні прийняли рішення, щоб подати постанову про запровадження мораторію на перевірки засобів масової інформації під час передвиборчої кампанії. Ми (члени комітету – ред.) сьогодні цю постанову підписали, зареєстрували», - сказала Червакова, уточнивши, що про йдеться про позапланові перевірки.

Вона також висловила сподівання, що цей проект постанови буде розглянуто парламентом під час позачергового засідання, яке може відбутися 8 липня.