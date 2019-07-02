ЦВК зареєструвала блогера Шарія кандидатом у депутати

ЦВК зареєструвала блогера Шарія кандидатом у депутати

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала відеоблогера Анатолія Шарія та Євгенія Євтухова, включених до списку "Партії Шарія", кандидатами у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок на виконання ухвал Верховного суду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, ЦВК на виконання постанови Верховного суду від 30 червня зареєструвала відеоблогера Шарія, включеного до виборчого списку під № 1 "Партії Шарія", кандидатом у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах.

Також Центрвиборчком зареєстрував Євгенія Євтухова, включеного до виборчого списку під № 5 "Партії Шарія", кандидатом у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах.

Як повідомляв Укрінформ, 24 червня ЦВК, відповідно до постанови № 1270, відмовила в реєстрації кандидатами у народні депутати України відеоблогеру Анатолію Шарію та Євгенію Євтухову, включеним до виборчого списку політичної партії "Партія Шарія" під №1 та № 5 відповідно, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

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Причиною відмови у ЦВК назвали недотримання вимог Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відеоблогер та колишній журналіст Шарій відомий своєю проросійською позицією.

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