ЦВК зобов'язали вказати у бюлетенях, що "лжепартійці" від "Слуги народу" є безпартійними
Рішення суду від 30 червня оприлюднено на сторінці "Слуги народу" у Facebook.
"У нас судова перемога! Суд зобов’язав ЦВК виключити інформацію про партійність лжепартійців в бюлетенях!", - йдеться в повідомленні.
Партія, зокрема, позивалася до ЦВК щодо таких кандидатів в одномандатних округах, які вказали, що є членами "Слуги народу", як: в окрузі №206 – Сергія Третяка, №94 – Миколи Підгурського, №133 – Олександра Зелінського, №206 – Сергія Косяна, №133 – Дмитра Анциферова, №133 – Альони Гринько, №133 – Артема Дмитрука, №199 – Олега Бойка та № 145 – Олега Петровця.
Згідно з оприлюдненим рішенням, суд визнав протиправною бездіяльність ЦВК щодо невнесення змін до постанов про реєстрацію цих кандидатів у народні депутати стосовно зазначення відомостей про їх партійність і зобов'язав ЦВК вказати у бюлетені, що відповідні кандидати у народні депутати є безпартійними.
Як повідомлялося раніше, партія "Слуга народу" подала позов до суду зобов’язати ЦВК вказати у бюлетенях як безпартійних 9 кандидатів у народні депутати, які раніше надали неправдиву інформацію про свою належність до цієї політсили.
Позачергові парламентські вибори пройдуть в Україні 21 липня.