Парасюк програв апеляцію на відмову ЦВК його реєструвати

Народний депутат Володимир Парасюк програв апеляцію на відмову ЦВК його зареєструвати кандидатом на парламентські вибори.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

“Ну що, друзі, ми програли і апеляцію”, - написав він.

Парасюк заявив, що на Верховній Раді життя не зупиняється і звернувся до Президента: “Пане Зеленський, Ви - новий Президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись”.

Як повідомлялося, ЦВК 23 червня ухвалила рішення про відмову зареєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати. У Центрвиборчкомі пояснили, що Парасюку відмовили через те, що застава була внесена “неналежною особою”.