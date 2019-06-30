Парасюк програв апеляцію на відмову ЦВК його реєструвати
Укрінформ
Народний депутат Володимир Парасюк програв апеляцію на відмову ЦВК його зареєструвати кандидатом на парламентські вибори.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
“Ну що, друзі, ми програли і апеляцію”, - написав він.
Парасюк заявив, що на Верховній Раді життя не зупиняється і звернувся до Президента: “Пане Зеленський, Ви - новий Президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись”.
Як повідомлялося, ЦВК 23 червня ухвалила рішення про відмову зареєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати. У Центрвиборчкомі пояснили, що Парасюку відмовили через те, що застава була внесена “неналежною особою”.