ЦВК пояснила, чому відмовилася реєструвати Парасюка

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати чинному депутату Володимиру Парасюку через те, що застава була внесена “неналежною особою”.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко журналістам біля ЦВК у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У пана Парасюка є типова помилка. Заставу внесено не ним, а неналежною особою. Це єдина підстава для відмови, у нас таких відмов дуже багато. Якби пан Володимир встиг подати документи раніше, а ЦВК йому б відмовила, він би міг повернути заставу як помилково перераховані кошти, а потім ще раз повторно подати документи", - зазначив Радченко.

Він уточнив, що Парасюк подав документи до ЦВК в останні дні, передбачені для реєстрації, - 20 червня.

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Як повідомлялося, ЦВК 23 червня ухвалила рішення про відмову зареєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати.