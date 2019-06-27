ЦВК зареєструвала 281 офіційного спостерігача на парламентських виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала 281 офіційного спостерігача на виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

"Станом на 27 червня Комісією зареєстровано 281 офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме: від 1 іноземної держави – 5 офіційних спостерігачів, від 8 міжнародних організацій – 276 офіційних спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Також Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Зареєстровано уповноважених осіб Аграрної партії України, політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", політичної партії "Громадянська позиція" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.

Також зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.