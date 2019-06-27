На Майдані проходить акція "Обери подарунок країні на наступні 5 років"

У 25-ти містах України проходить акція "Обери подарунок країні на наступні п'ять років".

Також триває збір підписів на підтримку прийняття Виборчого кодексу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мета акції - підвищити свідомість громадян, актуалізувати питання свідомого вибору напередодні Дня Конституції, адже право вибору - одне з тих основоположних прав, яке гарантується головним законом України", - розповіла представник організаторів ГО Institute Respublica" Лідія Гармаш.

Акція "Обери подарунок країні на наступні п'ять років" / Фото Інни Бородаєвої

Так, організатори на Майдані Незалежності в Києві пропонують перехожим обрати собі "подарунок" - коробку в яскравій обгортці із популярними політичними лозунгами - "Економічне покращення", "Комунальний рай", "Добробут в кожній країні" та "Без корупції".

"Ми хочемо, щоб люди не просто піддавались на провокації політичних партій та сліпо йшли за гаслами, які лунають просто всюди... Наприклад, обравши "Економічне покращення", люди знаходять сюрприз - пару дірявих шкарпеток", - пояснила Гармаш.

Наприкінці перфомансу організатори пропонують учасникам заглянути до подарункового боксу без назви і популістичних гасел та пригощають солодощами із побажаннями.

Також на місці проведення акції триває збір підписів на підтримку Виборчого кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), у першому читанні був ухвалений 7 листопада 2017 року.