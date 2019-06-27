Дострокові вибори проігнорували 94% партій - КВУ

У Комітеті виборців України підрахували, що 94% зареєстрованих у країні політичних партій проігнорували позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це поінформував аналітик КВУ Денис Рибачок на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"94% зареєстрованих українських партій вибори проігнорували. Відповідно до даних Центральної виборчої комісії участь у виборах бере 21 політична партія, яка висунула свої виборчі списки по багатомандатному округу. При цьому я хотів би наголосити, що станом зараз в Україні офіційно зареєстровано 352 політичні партії. Тобто, лише 21 партія із 352 висунула кандидатів по багатомандатному округу", - розповів аналітик.

Він нагадав, що у виборах до парламенту 2014 року брали участь 29 партій, а у 2012-му - 22 партії.

Водночас, за словами аналітика, вдповідно до закону "Про політичні партії в Україні" у разі, якщо політична партія протягом 10 років не висуває кандидатів на виборах Президента або народних депутатів, це є підставою для анулювання її реєстраційного свідоцтва.

"Тобто, за результатами цих виборів Мін'юст мав би передивитися ще раз список політичних партій і порахувати, скільки з них існують лише на папері і участі у виборах не беруть. Я думаю, що реєстрацію кількох десятків партій мало б бути анульовано, тому що вони не беруть участі у виборах", - зазначив Рибачок.