Обшуки у Бірюкова і побиття Семеніхіна КВУ пов’язує з виборами

Комітет виборців України звертає увагу на факти тиску і насилля, які супроводжують передвиборчу кампанію в Україні.

Про це розповів генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми змушені констатувати, що виборчий процес зараз супроводжується фактами тиску і фактами насилля. До прикладу, сьогодні було жорстоко побито відомого політика Артема Семеніхіна, який є кандидатом у народні депутати України, який зараз перебуває в реанімації. Вчора були проведені обшуки в кандидата у народні депутати Юрія Бірюкова, і коментарі одіозного соратника Віктора Януковича дають підстави припускати, що ця справа має виразне політичне забарвлення”, - розповів Кошель.

Він зауважив, що на сьогодні вже має місце негативна тенденція тиску і насильства перед виборами.

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“На превеликий жаль, низка фактів, які мають місце в останній тиждень, дозволяють нам робити сумний прогноз, що ці часткові факти можуть перейти в систему”, - зазначив Кошель.

Гендиректор КВУ нагадав, що 20 червня було двічі заміновано офіс партії “Голос” в Одесі, під час зустрічі з виборцями у Стрию було кинуто дві димові шашки, а за останній тиждень двічі мінувалася Центральна виборча комісія.

“Ми вважаємо ці сигнали достатньо серйозними. Це питання, по-перше, безпеки суб’єктів виборчого процесу, а по-друге, це питання репутації України як держави, яка зобов’язана провести демократичні, відкриті і прозорі вибори”, - наголосив Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, уночі 27 червня скоєно напад на колишнього міського голову Конотопа і кандидата у народні депутати Артема Семеніхіна.

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.