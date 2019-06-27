Пораненого ексмера Конотопа везуть до Київського інституту нейрохірургії

Колишнього міського голову Конотопа Артема Семеніхіна, на якого вночі 27 червня було скоєно напад, транспортують на лікування до Київського інституту нейрохірургії.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко.

«Після побиття Артем Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий. На консиліумі лікарів розглядався варіант переводу його до обласної клінічної лікарні, але потім було прийняте рішення транспортувати потерпілого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова», - розповів посадовець.

За його словами, транспортування відбуватиметься реанімобілем, який оснащений всім необхідним обладнанням.

Як повідомив на брифінгу начальник Сумського обласного управління поліції Микола Лушпієнко, наразі розглядаються кілька версій щодо мотиву нападу на екс-мера.

«Розглядається ряд версій, серед основних – злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого, а також на ґрунті особистих неприязних відносин», - зазначив Лушпієнко, повідомивши, що біля палати у Конотопській райлікарні, де перебуває Семеніхін, чергують працівники поліції.

У свою чергу на брифінгу заступник прокурора Сумської області Сергій Сегида повідомив, що наразі кримінальне провадження відкрито за фактом замаху на вбивство.

«Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку) КК України. Досудове слідство доручено Слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області», – зазначив Сегида.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу, про що заявив у Facebook голова ВО Олег Тягнибок.

Семеніхін займав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

Відомий тим, що: після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Петра Порошенка в робочому кабінеті, замінивши його портретом Бандери; 26 квітня 2017 року розігнав збори політичної партії “Український вибір” Віктора Медведчука у Конотопі, звинувативши їх у сепаратизмі та колабораціонізмі. По цьому інциденту Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти Семеніхіна; у серпні 2017 року здійснив піший похід з Конотопа до Києва, намагаючись привернути увагу Президента до проблем міста.

Останнім часом Семеніхін критикував бюджетну політику міста. Зокрема, писав в соцмережі пости про те, що за сприяння одного з нардепів 55 млн грн бюджетних коштів було перенаправлено з ремонту дитячої лікарні Конотопа на ремонт Конотопського суду.