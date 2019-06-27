Держава уперше відшкодує кошти за агітацію партіям, що пройдуть до Ради — КВУ

Політичні партії, що пройдуть у парламент у результаті позачергових виборів , уперше отримають компенсацію коштів за агітацію, витрачених з виборчих фондів.

Про це повідомив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одна з ключових новацій, яка ніколи раніше не застосовувалася в Україні, вже зараз буде застосована вперше - це те, що держава, фактично, заплатить за агітацію певних політичних партій. Відповідно до оновленого законодавства, якщо політична партія отримує право на участь у розподілі депутатських мандатів, то вона отримає від держави компенсацію за ті суми коштів, які ця партія витратила на агітацію", - зазначив аналітик.

Він пояснив, що така норма буде застосована вперше на виборах до ВР, які пройдуть 21 липня. Рибачок нагадав, що 8 жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання і протидії політичній корупції". Цим законом було винесено зміни до виборчого законодавства і змінено підходи до фінансування кампанії.

"Тобто політична партія може витратити на власну агітацію 360 млн гривень - не більше, тому що такий максимальний розмір виборчого фонду. І всі ці кошти держава поверне для політичної партії за результатами виборів. Тобто платники податків профінансують політичні партії на кілька мільярдів гривень", - пояснює Рибачок.

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Аналітик припускає, що для компенсації держава може витратити понад 2 мільярди гривень у разі, якщо до Ради потрапить 5 партій.

"Ми повинні враховувати, що агітація політичних партій - це, як правило, не певні змістовні кроки, а політична реклама. Тобто виборець заплатить за політичну рекламу", - зазначив Рибачок.