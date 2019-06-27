МВС з 15 липня переходить на посилений режим роботи
Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ переходить на посилений режим з 15 липня у зв'язку з проведенням позачергових парламентських виборів.
Про це під час пресконференції заявив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міністром поставлене завдання з 15 липня перейти всім на посилений режим роботи - Міністерству внутрішніх справ загалом і підрозділам, які входять до нього, до окремого розпорядження", - зазначив він.
Стойко також повідомив, що від початку виборчої кампанії перед позачерговими парламентськими виборами до правоохоронців вже надійшло 691 повідомлення про порушення, 501 з них - це повідомлення про ведення незаконної агітації.