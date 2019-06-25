МВС запевняє, що не "підтанцьовуватиме" жодній з партій

У фальсифікаторів немає жодних шансів спотворити вибори до парламенту цьогоріч.

На цьому радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко наголосив під час наради в Одесі з представниками силових структур регіону, інформує пресслужба МВС.

«У фальсифікаторів немає жодних шансів спотворити ці вибори. Вони пройдуть законно», - сказав Варченко.

Він наголосив, що "ми не "підспівуватимемо" та не "підтанцьовуватимемо" жодній з політичних партій".

Серед основних викликів і загроз, які МВС вбачає у цій виборчій кампанії, Варченко виділив підкуп виборців, висунення двійників, спроби перешкоджання зустрічам з виборцями, «війну компроматів», використання адмінресурсу та фальсифікацію в день виборів.

Водночас він підкреслив, що правоохоронні органи навчилися протидіяти подібним викликам під час президентських виборів та готові до їх подолання у нинішній кампанії.

Радник міністра зазначив, що поліцейські вживатимуть необхідних заходів для забезпечення чесних і прозорих виборів, та підкреслив, що в основі цієї роботи - превентивна діяльність.

«Ми зацікавлені, щоб було менше порушень, ми готові реагувати на всі звернення", - наголосив радник міністра.

Він закликав членів окружних та дільничних виборчих комісій бути об’єктивними і неупередженими та дотримуватися принципу політичної нейтральності.

Водночас, як підкреслив Варченко, правоохоронні органи не обмежуються лише забезпеченням законності виборчого процесу, а й продовжують свою повсякденну роботу – протидіють злочинності, борються з пожежами, охороняють кордони, надають міграційні послуги тощо.

У свою чергу, керівник одеської поліції Олег Бех повідомив, що, за попередніми підрахунками, у регіоні безпеку та правопорядок під час позачергових виборів народних депутатів України забезпечуватимуть близько трьох з половиною тисяч поліцейських.

З початку передвиборчої кампанії до поліції області вже надійшло 39 повідомлень про ймовірні порушення законодавства. Наразі за кожним із них поводиться перевірка та буде прийнято рішення у відповідності з чинним законодавством.

фото: пресслужба МВС