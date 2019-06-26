Місце голосування змінили вже понад 20 тисяч осіб

Понад 20200 осіб станом на 26 червня змінили місце голосування на позачергових виборах народних депутатів.

Про це поінформував заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на зараз у нас 20209 осіб, які побажали змінити своє місце голосування. В межах округу — це 8%, поза межами округу — це 92%”, - зазначив Радченко.

При цьому, за його словами, близько 5 тисяч осіб, які змінили місце голосування, є представниками Донецької області, близько 3 тисяч — з Луганської області і понад тисяча осіб — з Києва та Харківщини.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.