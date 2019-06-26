Місце голосування змінили вже понад 20 тисяч осіб
Про це поінформував заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Станом на зараз у нас 20209 осіб, які побажали змінити своє місце голосування. В межах округу — це 8%, поза межами округу — це 92%”, - зазначив Радченко.
При цьому, за його словами, близько 5 тисяч осіб, які змінили місце голосування, є представниками Донецької області, близько 3 тисяч — з Луганської області і понад тисяча осіб — з Києва та Харківщини.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.
Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.