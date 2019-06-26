У ЦВК розповіли, за яких умов можуть скасувати реєстрацію Кузьміна

ЦВК наразі не має інформації про перебування ексзаступника генерального прокурора Рената Кузьміна за межами України, тому поки що питання про зняття його з реєстрації кандидатом в народні депутати не розглядається.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Центральна виборча комісія не змогла переконатися в тому, що Кузьмін справді знаходиться поза межами території України. Те, що він знаходиться в розшуку, для Центральної виборчої комісії не має значення, бо особа, яка знаходиться в розшуку, має право бути зареєстрована в кандидати. Це стосується не тільки Кузьміна, а будь-якого іншого кандидата”, - сказав Радченко.

Він зазначив: у разі, якщо до ЦВК надійдуть обґрунтовувані відомості про те, що будь-який кандидат не проживав на території України протягом останніх 5 років, то ЦВК має право скасувати реєстрацію такого кандидата, оскільки він не відповідає статті 9 Закону України “Про вибори народних депутатів”.

“Тому у разі, якщо є інформація про Кузьміна або іншого кандидата, ЦВК цю інформацію розгляне і прийме рішення, або про те, щоб скасувати реєстрацію, якщо є підстава, або не скасовувати її”, - додав він.

Як повідомлялося, за списками політичної партії “Опозиційна платформа — За життя” на позачергових виборах народних депутатів України балотується колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Як відомо, Кузьмін обіймав посаду першого заступника генерального прокурора України у 2010-2014 роках та заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України протягом 2013-2014 років.

У жовтні 2017 року ГПУ повідомила Кузьміну про підозру у захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Досудове слідство встановило, що у 2008–2010 роках Кузьмін, діючи за попередньою змовою з директором "Пущі-Водиці", захопив державну земельну ділянку рекреаційного значення площею 1,0457 га та прилеглі споруди на цій ділянці, надалі легалізувавши отримання нерухомості. Такі дії, за висновком експертизи, заподіяли шкоди державі в розмірі 1,2 млн грн.

Окрім того, за інформацією ГПУ, ексзаступник генпрокурора протиправно придбав у власність нерухоме майно невідомого походження, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн грн.

Водночас на сайті Міністерства внутрішніх справ України у графі “Розшук” повідомляється, що Кузьмін внесений до числа осіб, які переховуються від органів прокуратури.