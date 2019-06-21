Кузьмін йде на вибори в Раду за списками “Опозиційної платформи”

За списками політичної партії “Опозиційна платформа — За життя” на позачергових виборах народних депутатів України балотується колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

“Народився 12 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Опозиційна платформа – За жаття", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35”, - ідеться у відомостях про кандидата.

Як відомо, Ренат Кузьмін обіймав посаду першого заступника генерального прокурора України у 2010-2014 роках та заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України протягом 2013-2014 років.

У жовтні 2017 року ГПУ повідомила Кузьміна про підозру у захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Досудове слідство встановило, що у 2008–2010 роках Кузьмін, діючи за попередньою змовою з директором "Пущі-Водиці", захопив державну земельну ділянку рекреаційного значення площею 1,0457 га та прилеглі споруди на цій ділянці, надалі легалізувавши отримання нерухомості. Такі дії, за висновком експертизи, заподіяли шкоди державі в розмірі 1,2 млн грн.

Окрім того, за інформацією ГПУ, ексзаступник генпрокурора протиправно придбав у власність нерухоме майно невідомого походження, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн грн.

Водночас на сайті Міністерства внутрішніх справ України у графі “Розшук” повідомляється, що Кузьмін внесений до числа осіб, які переховуються від органів прокуратури.