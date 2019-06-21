У ЦВК повідомили, коли оприлюднять весь список кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія в останній день приймання документів для реєстрації кандидатами в народні депутати на позачергових парламентських виборах отримала пакети документів від 1200 потенційних кандидатів-мажоритарників.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук у Facebook.

“Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації (приймання документів для реєстрації — ред.) пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі”, - зазначила вона.

За її словами, вчорашній день завершився для багатьох працівників ЦВК, в тому числі і для неї особисто, ледь не о другій годині ночі, адже до останнього дня приймання документів від потенційних кандидатів у нардепи додалися "мінування" будівлі Центрвиборчкому, очікування рішення Конституційного Суду і “емоційно-необґрунтовані вислови” деяких політичних сил на адресу комісії.

Сліпачук підкреслила, що наразі у ЦВК є п'ять днів, щоб опрацювати і прийняти рішення по кожному пакету поданих документів, і 25 червня буде оприлюднено весь список кандидатів у депутати, а наступного дня ЦВК затвердить форму, колір і текст виборчих бюлетенів у загальнодержавному і одномандатних виборчих округах.

Голова ЦВК також анонсувала на 26 червня пресконференцію з питань проходження виборчого процесу.

“Наразі неймовірно важливо, що у суспільства тепер є правова визначеність з точки зору виборчого процесу, яку внесло ухвалене рішення Конституційним Судом України. Впевнена, що це рішення стане предметом широкого обговорення і аналізу, проте той факт, що воно вже є, означає, що 21 липня 2019 року – є майже на 100% невідворотною датою проведення виборів”, - додала Сліпачук.

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Вона також нагадала, що 30 червня країну очікують ще й вибори в об’єднаних територіальних громадах.

Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій.

Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.