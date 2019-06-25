До ЦВК приходили представники партії Саакашвілі, але в будівлю їх не пустили

Кілька десятків представників політичної партії «Рух нових сил» намагалися після 10-ї вечора потрапити в Центральну виборчу комісію, але пройти у будівлю не змогли.

Як пояснила кореспондентові Укрінформу представниця партії Олена Терещенко, яка також висунута Рухом для балотування в парламент, люди прийшли до ЦВК, аби передати комісії судове рішення щодо зобов’язання повторного розгляду документів політсили з реєстрації кандидатами в нардепи.

«Ми на всякий випадок приїхали сюди, щоб доставити рішення суду до Центральної виборчої комісії та проконтролювати виконання», - сказала Терещенко.

Вона нагадала, що кілька годин тому суд виніс рішення про скасування постанови ЦВК щодо відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати за виборчим списком партії «Рух нових сил» й зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи партії.

Центральний вхід до приміщення ЦВК було вже зачинено й представники «Руху нових сил» не змогли потрапити в приміщення комісії. Після нетривалого перебування на площі перед будівлею ЦВК люди почали розходитися і вже о 23-30 на площі нікого не було. Жодних активних дій з їхнього боку не відбувалося.

За огорожею площі ЦВК лишилося кілька представників партії та адвокати політсили, до яких приїхала поліції. Адвокат партії Павло Богомазов пояснив, що правоохоронців викликали для фіксування недопуску представників "Руху нових сил" в приміщення ЦВК.

До ЦВК приходили представники партії Саакашвілі \ Фото: Олена Литвиненко, Укрінформ

Він проінформував, що раніше в суді представник Центрвиборчкому також отримав копію ухвали, проте представники партії хотіли самостійно передати копію ухвали до секретаріату ЦВК.