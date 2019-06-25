На Київщині за добу надійшло 14 повідомлень про виборчі порушення

За минулу добу в населених пунктах Київській області поліцейські зафіксували 14 заяв та повідомлень про порушення передвиборчого законодавства.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"За минулу добу в населених пунктах Київській області зафіксували 14 заяв та повідомлень про порушення передвиборчого законодавства. Зокрема, такі факти зареєстровані у м. Яготин та м. Біла Церква", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що в центрі Білої Церкви на Олександрійському бульварі встановлений агітнамет однієї з політпартій, і у палатці неподалік супермаркету місцевим жителям пропонували назвати свої персональні дані. Очевидець викликав поліцію та зафіксував усе на камеру.

За цим фактом проводиться перевірка.

"Того ж дня порушення зафіксували і в Яготині. Представники політичної сили розповсюджують агітаційні друковані матеріали передвиборчої агітації з порушеннями. На думку заявника, який викликав поліцію, газета виготовлена з недотриманням вимог діючого законодавства (не вказано назву типографії та тираж)", - поінформували у відомстві.

Правоохоронці встановили склали адмінпротокол за ч.2 ст.212-13 КУпАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

Своєю чергою, по 12 іншим районам Київської області, які фігурували у можливому порушенні передвиборчого законодавства, проводяться перевірки.