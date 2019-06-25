Партія Саакашвілі vs ЦВК: суд розглядає скаргу про відмову у реєстрації
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Засідання відбувається під головуванням судді Володимира Аліменка та за участю суддів Андрія Кучми і Володимира Мельничука.
Прихильники Саакашвілі у залі суду розгорнули плакат із написом "Суд повинен керуватися законами, а не вказівками з Банкової".
Як повідомляв Укрінформ, 24 червня представники і прихильники партії «Рух нових сил» влаштували акцію під будівлею ЦВК через недопуск партії до участі у виборах.
23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.
Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.
У Центрвиборчкомі повідомили, що копію постанови ЦВК і копію протоколу засідання ради партії "Рух нових сил" від 8 травня і протоколу позачергового з'їзду партії від 10 червня направлять до поліції для перевірки.