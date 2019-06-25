Представники "Слуги народу" поскаржились МВС на кандидатів-клонів

Представники партії "Слуга народу" Олександр Качура та Вадим Галайчук подали заяву до Міністерства внутрішніх справ про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд партії «Слуга Народу» у виборчій кампанії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 157 Кримінального Кодексу України. Тобто це введення виборців в оману. Про що ми вказуємо в заяві? Про те, що на сьогоднішній день частина кандидатів у народні депутати по одномандатних округах шахрайським шляхом вказали інформацію у своїх заявах, які подавалися до Центральної виборчої комісії, про те, що вони начебто працюють у ТОВ "Слуга народу", приватних підприємствах "Слуга наролу", громадських організаціях "Слуга народу", - повідомив адвокат Качура.

Він розповів, що нарахував більше ста організацій з подібними назвами, які були зареєстровані за два дні до того, як були подані документи.

"Тобто в цьому вбачається брудна технологія проти політичної партії "Слуга народу", націлена на те, щоб ввести в оману виборців, щоб вони не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збираються", - вважає Качура.

Він уточнив, що на сьогодні зареєстровано від 1 до 5 кандидатів-клонів "Слуги народу" в усіх одномандатних округах.

Адвокат додав, що завтра, 26 червня, починається подача заяв про вчинення подібних злочинів у територіальні управління поліції в усіх округах.

Качура повідомив, що 25 червня подав подібні заяви також до Національної поліції та Генеральної прокуратури.

Як зазначив кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Вадим Галайчук, у разі встановлення порушення виборчого законодавства порушникам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

За словами Вадима Галайчука, масовість реєстрації кандидатів-клонів може свідчити про те, що це є організованою діяльністю.