П’ять партій долають 5-відсотковий бар’єр для проходження в Раду

П’ять партій наразі мають шанси подолати 5-відсотковий бар’єр для проходження до Верховної Ради на майбутніх позачергових виборах - “Слуга народу”, “Опозиційна платформа —За життя“, “Європейська солідарність”, “Батьківщина” та “Голос”.

Про це розповіла голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Ольга Балакірєва під час презентації даних соціологічного дослідження громадської думки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідером є “Слуга народу”, яка серед тих, хто визначився і прийде на вибори, може набрати 45,3 %, на другому місці - “Опозиційна платформа — За життя” (12,1 %), на третьому місці “Батьківщина” з показником 8,8 %, далі “Європейська солідарність” (8,4 %), “Голос” (6,8 %). Це ті політичні сили, які долають 5-відсотковий бар’єр”, - зазначила Балакірєва.

Крім того, за її словами, за партію “Громадська позиція” проголосували б 4,5 % виборців, а за партію “Сила і честь” - 4,4 %, тоді як решта партій набирають менше 4%.

Експерт також зауважила, що відповідно до результатів опитування декларована готовність взяти участь у голосування складає 78,5 %. Водночас вона додала, що, враховуючи відповіді людей про їх місце перебування в день виборів, середня явка може становити 55 %.

Опитування є загальнонаціональним, проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Центром “Соціальний моніторинг” з 13 до 19 червня методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення +/-1,8 %. участь в опитуванні взяли 3000 респондентів.

Разом з тим, на уточнююче запитання, хто є замовником опитування, Балакірєва відповіла: “Дослідження робилося на замовлення “112 каналу”.