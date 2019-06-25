П’ять партій долають 5-відсотковий бар’єр для проходження в Раду
Про це розповіла голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Ольга Балакірєва під час презентації даних соціологічного дослідження громадської думки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Лідером є “Слуга народу”, яка серед тих, хто визначився і прийде на вибори, може набрати 45,3 %, на другому місці - “Опозиційна платформа — За життя” (12,1 %), на третьому місці “Батьківщина” з показником 8,8 %, далі “Європейська солідарність” (8,4 %), “Голос” (6,8 %). Це ті політичні сили, які долають 5-відсотковий бар’єр”, - зазначила Балакірєва.
Крім того, за її словами, за партію “Громадська позиція” проголосували б 4,5 % виборців, а за партію “Сила і честь” - 4,4 %, тоді як решта партій набирають менше 4%.
Експерт також зауважила, що відповідно до результатів опитування декларована готовність взяти участь у голосування складає 78,5 %. Водночас вона додала, що, враховуючи відповіді людей про їх місце перебування в день виборів, середня явка може становити 55 %.
Опитування є загальнонаціональним, проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Центром “Соціальний моніторинг” з 13 до 19 червня методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення +/-1,8 %. участь в опитуванні взяли 3000 респондентів.
Разом з тим, на уточнююче запитання, хто є замовником опитування, Балакірєва відповіла: “Дослідження робилося на замовлення “112 каналу”.