Вибори Ради: ЦВК зареєструвала автора плакату "Бабуся і кіт"

«Народився 4 жовтня 1981 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Єлизаветівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування», - зазначається в основних відомостях про кандидата.

Головним гаслом передвиборчої програми Голосний обрав «відновлення конституційного ладу в Україні».

«Українці жодного дня не жили у повній відповідності до Конституції України. Конституція України має найвищу юридичну силу, тому має перестати бути суто декларативною нормою. Вважаю за необхідне запровадити реальні механізми реалізації 13 статті Конституції України», - заявляє Голосний у своїй Програмі, вказуючи, що «кожен українець має отримувати безумовний базовий дохід від продажу корисних природних копалин», реалізувати «конституційне право на землю».

Крім того, він пропонує запровадити повну націоналізацію ключових галузей економіки країни.

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Максим Голосний відомий як автор плаката «Про бабусю й кота».

Правозахисник. Блогер та журналіст. Народився 4 жовтня 1981 року в м. Дніпродзержинську. Закінчив Придніпровську Державну Академію Будівництва та Архітектури та здобув кваліфікацію архітектора. В листопаді 2010 громадою села був обраний головою Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Працював на займаній посаді до 22 вересня 2011 року. У зв’язку з дуже активною громадською діяльністю був відсторонений від займаної виборної посади голови Єлизаветівської сільської ради переважною більшістю депутатів. Але підтриманий більшістю жителів села Єлизаветівка, які після відсторонення самостійно зібрали підписи на його підтримку. 25 жовтня 2015 року обраний повторно переважною кількістю виборців. Пережив декілька нападів «тітушок». Безпартійний. Одружений. Виховує доньку 2011 року народження.

На посаді голови Єлизаветівської сільради ініціював унікальний для України експеримент - інвестувати кошти громади в криптовалюту. На даний момент на кожного жителя села вже куплено по одній криптоодиниці.