Вибори Ради: ЦВК зареєструвала одіозну сепаратистку Шилову

Центрвиборчком зареєстрував журналістку і активістку з Дніпра Вікторію Шилову кандидатом в депутати по 38 округу.

Відповідні дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

"Народилася 4 травня 1972 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього по даному округу балотуються 15 кандидатів, всі кандидати - самовисуванці.

Шилова - українська журналістка зі скандальною репутацією. У грудні 1993 року розпочала роботу на «34 каналі» Дніпропетровська редактором. З грудня 2002 року - керівник об'єднання ранкових інформаційно-публіцистичних програм на «51 телеканалі». У січні 2007 року була призначена гендиректором Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, звідки звільнена в липні 2009. У 2010 році брала участь у виборах мера Дніпропетровська, проте не досягла успіху. Пройшла до обласної ради від Новомосковська, проте незабаром вирішила потрапити до Верховної Ради, внаслідок чого увійшла до правлячої «Партії регіонів». У грудні 2012 року вступила в «Соцпартію» і зі скандалом вийшла з неї в лютому 2013-го. У 2013 році - в «Радикальній партії», звідки була виключена після того, як не підкорилася рішенню партії зняти свою кандидатуру з виборів.

Під час Євромайдану Шилова підтримала прихильників антимайдану, а незабаром виїхала до Москви.

Шилову звинувачували в закликах до порушення територіальної цілісності України, розпалюванні міжетнічної ворожнечі та співробітництво з представниками незаконних організацій на окупованій території Донбасу. За даними фактами було відкрито кримінальне провадження.