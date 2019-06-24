У ЦВК кажуть, що зареєстрували вже три тисячі кандидатів

“На даний момент маємо більш, ніж 1,5 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах і трохи більше, ніж 1700 кандидатів за партійними списками у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - сказала вона.

Бернацька нагадала, що в останній день подачі документів (20 червня — ред.) свої пакети документів до ЦВК принесли більше кандидатів, ніж за весь період подачі документів - понад 2 тисячі мажоритарників і “великі партійні списки”.

Також вона зауважила, що яким буде остаточний перелік кандидатів і чи перевищить він кількісно попередні вибори, стане відомо наприкінці вівторка, 25 червня, коли ЦВК завершить процес реєстрації.

Водночас, секретар Центрвиборчкому відмітила, що при розгляді документів комісія “йде назустріч” у випадках суто технічних помилок або описок, але якщо є невідповідність даних законодавству, таким особам відмовляють у реєстрації кандидатами у народні депутати.

“Ми керуємося тим, що якщо людина йде в народні депутати, то хоча б базово прочитати вимоги закону до нього і що потрібно додати, треба виконувати”, - підкреслила Бернацька.

У цьому контексті вона нагадала про відмову в реєстрації партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

“Коли партія “Рух нових сил” подає протокол від 8 травня, яким призначає необхідність проведення з’їзду для того, щоб висунути кандидатів на вибори 21 липня, у нас виникає питання, як це взагалі могло трапитися, тому що 8 травня у країні ніхто не знав, мабуть, і пан Володимир Зеленський не знав, що будуть вибори 21 липня”, - розповіла секретар ЦВК.

За її словами, документ від 8 травня, тобто від дати, коли ще не розпочався виборчий процес, не може бути підставою для проведення відповідного з’їзду партії, де висували кандидатів.

При цьому на запитання, чи може бути “8 травня” опискою вона наголосила, що ця дата вказується в документах партії тричі.

“Немає жодного упередженого ставлення з нашого боку і ми базуємося тільки на документах”, - запевнила Бернацька.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Своєю чергою, Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.