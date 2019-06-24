Ексречниця МВС йде у Раду від "Опозиційної платформи - За життя"

"Округ №95 Тетяна Подашевська", - зазначається у повідомленні.

Подашевська - перша в Україні жінка-генерал міліції. Департамент зв'язків з громадськістю МВС очолювала до 2005 року. У 2010—2014 роках була заступником голови Київської облдержадміністрації.

Загалом у мажоритарному списку "Опозиційного блоку - За життя" від Київської області - дев'ять кандидатів у депутати.

Позачергові вибори до Верховної Ради призначено на 21 липня 2019 року.