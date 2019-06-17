МВС цьогоріч отримає п’ять вертольотів за контрактом з Airbus Helicopters

Рятувальники та нацгвардійці цього року отримають три вертольоти Н225, ще два гвинтокрили Н125 будуть передані Льотній академії МВС у Кременчуці для навчання пілотів.

Про це під час міжнародного авіаційно-космічного салону «Paris Air Show - 2019» у Ле Бурже (Франція) домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генеральний директор Airbus Helicopters Брюно Івен, повідомляє прес-служба МВС.

«До кінця року ми отримаємо ще 3 вертольоти Н225: 2 із них для Державної служби з надзвичайних ситуацій і ще один - для Національної гвардії, а також два Н125, які будуть працювати у Льотній академії МВС у Кременчуці для підготовки та підвищення кваліфікації наших пілотів. Також в 2020 році отримаємо повний симулятор польоту H225», - підкреслив Аваков.

За його словами, сучасний навчальний пілотний центр створюється на базі Кременчуцького університету завдяки достроковому постачанню перших двох H125 та H225, які «прибудуть в Україну і функціонуватимуть вже у грудні 2020 року».

«Ми вийшли на новий етап нашого співробітництва з Airbus. Зараз ми звертаємо увагу на підготовку пілотів, техніків і маємо домовленість, що поставка H125 буде раніше домовлених термінів, практично на півтора року», - сказав міністр внутрішніх справ.

У свою чергу гендиректор Airbus Helicopters наголосив, що створення місцевого центру підготовки технічного обслуговування в Україні є важливою частиною спільного договору.

«Ми дуже раді, що можемо розвивати вертолітний флот МВС України. Раді цьому успіху і вже зараз переходимо на другу фазу співробітництва. Це вже не лише постачання вертольотів, а й надання сервісу з підготовки особового складу для польотів, а також з обслуговування та розбудова Центру обслуговування гелікоптерів. H125 будуть доставлені в Україну до кінця цього року, а симулятори польотів - вже наступного», - сказав Брюно Івен.

У МВС поінформували, що Аваков під час авіасалону зустрівся з представниками міжнародних компаній з країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС. У грудні 2018 року надійшли два перші вертольоти за контрактом із французькою компанією Airbus Helicopters.

30 січня в Україну прибув третій вертоліт Airbus, призначений для потреб ДСНС.

На сьогодні вже три гелікоптери Н225 виконують завдання з цивільного захисту на території України, зокрема, рятувальний гелікоптер Н225 нещодавно брав участь у ліквідації наслідків повені на Заході України.

Фото: МВС