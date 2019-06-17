Макрон високо оцінив співпрацю з Україною в авіасфері — Аваков

На Міжнародному авіакосмічному салоні Ле Бурже президент Франції Еммануель Макрон і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорили питання співпраці в авіаційній галузі.

Про це Аваков написав у Twitter.

«Президент Франції Еммануель Макрон високо оцінив співпрацю України та Франції: разом з AirbusHeli розвиваємо систему безпеки МВС, Антонов та SAFRAN – створюємо військово-транспортний Ан-188. Зміцнюємо наше партнерство і технічну потужність України», – написав Аваков.

З @EmmanuelMacron сьогодні на @salondubourget.Президент високо оцінив співпрацю України та Франції:спільно з @AirbusHeli розвиваємо Систему авіабезпеки МВС,«Антонов» та @SAFRAN створюємо військово-транспортний АН-188. Зміцнюємо наше партнерство та технічну потужність України! pic.twitter.com/G9ktCDRGeU — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 червня 2019 р.

Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС. У грудні 2018 року надійшли два перші вертольоти за контрактом із французькою компанією Airbus Helicopters.

30 січня в Україну прибув третій вертоліт Airbus, призначений для потреб ДСНС.

Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в Україні до 2022 року заплановано розширення кількості місць чергувань авіації ДСНС і створення єдиної авіаційної системи, яка включатиме 55 вертольотів.