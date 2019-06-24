Ексголова Житомирської ОДА Гундич балотується в Раду

Ексголова Житомирської ОДА Гундич балотується в Раду

Укрінформ
Ексголова Житомирської ОДА Ігор Гундич балотується у народні депутати на позачергових парламентських виборах як самовисуванець від округу №62.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Іду кандидатом у депутати по Житомиру. Не від партій, а від житомирян. ЦВК зареєструвала мене кандидатом по округу № 62 як самовисуванця», - написав Гундич.

Гундич звільнений з посади голови Житомирської ОДА указом Президента від 24 червня. Він очолював область із 27 жовтня 2016 року.

Округ №62 охоплює Корольовський район та частину Богунського у Житомирі.

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Водночас, наразі на сайті Центрвиборчкому інформація про кандидата в депутати по даному округу відсутня.

Фото: www.facebook.com /Ігор Гундич

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