ЦВК зареєструвала ще 212 кандидатів-мажоритарників

"Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 164, висунутих політичними партіями – 48", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

ЦВК також зареєструвала 430 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів, 206 з яких від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та 224 – політичної партії "Опозиційний блок".

Таким чином, всього станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1 743 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Крім того, комісія визнала Лабу М.М. та Батрину О.Ф. такими, що відмовилися від балотування кандидатами у народні депутати України в ОВО № 68 та № 71 відповідно на позачергових виборах народних депутатів України, оскільки вони подали до ЦВК заяви щодо відкликання своїх заяв про самовисування кандидатом у народні депутати України в зазначених ОВО.

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ЦВК також відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "Союз Лівих Сил", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах.

Відмовлено також в реєстрації 17 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.