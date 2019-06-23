ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати

Колишньому депутату від Партії регіонів та ексголові АП Януковича Андрію Клюєву Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України.

Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії після чергового засідання ЦВК, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

"Також відмовлено в реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України, в ОВО № 46", - йдеться у повідомленні ЦВК.

Раніше Telegram-канал повідомив про те, що Клюєв балотується до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Донецькій області.

Андрія Клюєва підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

За інформацією СБУ, з 2014 року він живе у Московській області.