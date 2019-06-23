ЦВК подала апеляцію на рішення суду, яким її зобов’язали реєструвати Онищенка

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК зобов'язили зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Про це Укрінформу повідомила прес-служба ЦВК.

"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також Комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи" - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що, користуючись правом, наданим Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія 23 червня подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

У ЦВК нагадали, що рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2019 року було задоволено адміністративний позов Онищенка О.Р. до Центральної виборчої комісії про скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка О.Р., висунутого Соціалістичною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 93 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Окрім того, Комісію зобов’язано зареєструвати його кандидатом у народні депутати України.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Зазначалося, що суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника».

15 червня Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах. У той же день ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації “оскільки ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.