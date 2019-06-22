Новинський балотуватиметься не за списком Опоблоку, а як мажоритарник
Укрінформ
Глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, так само як і голова політради Опоблоку Борис Колесніков, прийняв рішення балотуватися в народні депутати не за списком політсили, а в мажоритарному окрузі.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна" номер перший в списку Опоблоку Євген Мураєв, повідомляє сайт політсили.
Також Мураєв прогнозує, що особливо гостра політична боротьба розгорнеться в мажоритарних округах. Однак він упевнений, що Опоблок "веде на вибори найсильнішу команду як за списком, так і по мажоритарних округах".
До цього Мураєв додав, що Опоблок "готовий до діалогу з усіма конструктивними силами". А також розкритикував "деяких товаришів", які "намагаються спекулювати на тому, що вони - партія південного сходу". До таких Мураєв відніс Юрія Бойка, стосовно якого Мураєв запитує себе, "це політичний лідер чи ширма?"
Як повідомлялося, раніше Новинський увійшов до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку».