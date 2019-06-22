Новинський балотуватиметься не за списком Опоблоку, а як мажоритарник

Також Мураєв прогнозує, що особливо гостра політична боротьба розгорнеться в мажоритарних округах. Однак він упевнений, що Опоблок "веде на вибори найсильнішу команду як за списком, так і по мажоритарних округах".

До цього Мураєв додав, що Опоблок "готовий до діалогу з усіма конструктивними силами". А також розкритикував "деяких товаришів", які "намагаються спекулювати на тому, що вони - партія південного сходу". До таких Мураєв відніс Юрія Бойка, стосовно якого Мураєв запитує себе, "це політичний лідер чи ширма?"

Як повідомлялося, раніше Новинський увійшов до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку».