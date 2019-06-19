ЦВК зареєструвала вже 233 міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час позачергових парламентських виборів в Україні 21 липня.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК зареєструвала, зокрема, 95 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 53 – від Міжнародної неурядової організації CANADEM, 42 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Таким чином, станом на 19 червня Центрвиборчкомом зареєстровано 233 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.