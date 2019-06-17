ЦВК зареєструвала список "Громадянської позиції"

Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у депутати виборчого списку партії "Громадянська позиція" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні зареєстровано також довірених осіб деяких кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах.

Також зареєстровано представника партії "Голос" у ЦВК з правом дорадчого голосу Гевка А. Є. та представника партії "Всеукраїнське об'єднання "Факел" у ЦВК з правом дорадчого голосу Гейваха О.В.

Крім того, ЦВК затвердила Порядок передачі виборчим комісіям бюлетенів та внесла зміни до складу окружних виборчкомів, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року.