ЦВК зареєструвала ще 100 кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія на засіданні 17 червня зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

Засідання провела голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомила прес-служба Центрвиборчкому.

"Сьогодні комісія зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 3", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що скасовано реєстрацію кандидата Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 у порядку самовисування, у звʼязку з його заявою.

Крім того, ЦВК визнала В.І.Коновалюка таким, що відмовився від балотування, оскільки він відкликав свою заяву про самовисування кандидатом у народні депутати в ОВО №60.

Центрвиборчком також відмовив у реєстрації трьом особам: Герговському А.Ю., висунутого в порядку самовисування в ОВО № 62, Кривошеї Г.Г. – в ОВО № 93 та Гінак А.Ф. – в ОВО № 141, у зв’язку з відсутністю документів, зазначених у частині другій статті 55 виборчого закону.

Таким чином, на сьогодні в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати України, зокрема: які балотуються у порядку самовисування – 414, висунутих політичними партіями – 47.

Як повідомлялося, дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.