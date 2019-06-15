ЦВК зареєструвала ще 98 кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 98 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Сьогодні комісія зареєструвала 98 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 76, висунутих політичними партіями – 22", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, інформує Центрвиборчком, станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидати: у порядку самовисування балотуються 318, решта 44 висунуті політичними партіями.

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Зареєстровано також довірених осіб деяких кандидатів, які балотуються в одномандатних округах, а також представника політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" в ЦВК з правом дорадчого голосу Дутку Р.О. та представника політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" у ЦВК з правом дорадчого голосу Відмиша Є.А. на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.