ЦВК зареєструвала вже 264 кандидати у народні депутати

"Комісія зареєструвала 72 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед зареєстрованих кандидатів у депутати — Володимир Арешонков (округ №64), Сергій Шахов (округ №114), Микола Первак (№150), Святослав Євтушенко (округ №152).

Крім того, ЦВК зареєструвала 4 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією "Правий сектор" в одномандатних виборчих округах.

"Також Комісія зареєструвала 4 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією "Правий сектор", в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року: Алєксєєва М.В. – в ОВО № 121, Волошина С.С.– в ОВО № 132, Чадюка І.В. – в ОВО № 146, Попова О.А. – в ОВО № 193", - додають у ЦВК.

Всього станом на 14 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 264 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 242, висунутих політичними партіями – 22.

Водночас Комісія відмовила в реєстрації 6 кандидатів у народні депутати: Бондарчука С.О., висунутого в порядку самовисування в ОВО № 12, Кучера М.І. – в ОВО № 17, Кєчіна М.О. – в ОВО № 39, Третякова П.В., Третякова О.В. – в ОВО № 219, а також Синявського А.В., висунутого Патріотичною партією України в ОВО № 37, у зв’язку з відсутністю документів, зазначених у частині другій статті 55 виборчого закону.

Також у ЦВК повідомили, що відмовили в реєстрації кандидата у народні депутати України Лупія М.І., висунутого політичною партією "Демократична сокира" в ОВО № 116, оскільки ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх пʼяти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Крім того, Комісія встановила форми фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Також ЦВК затвердила порядок складання, надсилання та проведення аналізу зазначених фінансових звітів.

Як повідомлялося, станом на 14 червня Центральна виборча комісія створила 199 одномандатних виборчих округів. На дострокових виборах Верховної Ради працюватимуть 29841 виборча дільниця, у тому числі: 28652 звичайні, 1087 спеціальні і 102 закордонні. У виборчому процесі беруть участь, зокрема, 14 політичних партій.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Відповідно до затвердженого ЦВК календарного плану підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями сплив 10 червня.

Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.