ЦВК зареєструвала вже 43 міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 19 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ЦВК.

"Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - розповіли в Центрвиборчкомі.

Таким чином, станом на 13 червня ЦВК зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.

Як повідомляв Укрінформ, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.