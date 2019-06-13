ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів-мажоритарників
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ЦВК.
"Сьогодні комісія зареєструвала 53 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 42, висунутих політичними партіями – 11", - зазначили у Центрвиборчкомі.
Зазначається, що серед зареєстрованих кандидатів від партій один висунутий партією "Біла Церква разом", 10 – партією "Демократична сокира".
Таким чином, станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: ті, які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 18.
Як повідомляв Укрінформ, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.