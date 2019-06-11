ЦВК зареєструвала ще 13 міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 13 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових парламентських виборів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу. Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 13 офіційних спостерігачів від Національного демократичного інституту міжнародних відносин на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. Читайте також: ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів-мажоритарників Таким чином, станом на 11 червня ЦВК зареєструвала 24 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах до Верховної Ради. Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.