Штаб партії Гройсмана на Одещині очолила екс-депутатка Самопомочі

Керівництво Одеським виборчим штабом партії "Українська стратегія", очолюваної Володимиром Гройсманом, здійснюватиме депутат міськради Ганна Позднякова, яка донедавна була головою фракції «Самопоміч».

Про те, що погодилась очолити виборчий штаб "Української стратегії" в області, Позднякова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняла рішення підтримати команду Володимира Гройсмана у довгостроковій перспективі. Отримала пропозицію й маю честь очолювати", - зазначила Позднякова.

Депутат міськради додала, що у вівторок в Одесі відбудеться XV Український муніципальний форум Асоціації міст України.

Варто зауважити, що експерти Одеського обласного відділення «Комітету виборців України» неодноразово визнавали Позднякову переможцем рейтингу депутатської активності за результатами «Атестації депутатів одеських міської та обласної рад - комплексного персонального оцінювання результатів діяльності місцевих депутатів протягом всього періоду своєї діяльності». Їй також вручали спеціальну «зірку» КВУ.

Екс-голова Одеської обласної організації «Самопомічі» Олександр Борняков також включився у передвиборчу кампанію - став регіональним координатором партії «Голос», заснованої Святославом Вакарчуком.